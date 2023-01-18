В Уфе из-за угрозы минирования эвакуировали учащихся лицеев №1 и №46

18 января в Уфе эвакуировали учащихся и преподавателей двух лицеев: №1 и №46

Сегодня, в среду 18 января, в Уфе эвакуировали учащихся и преподавателей двух лицеев: №1 и №46. На электронные почты образовательных учреждений поступили сообщения о минировании. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в мэрии.

– На место направлены все соответствующие профильные службы. Организована работа согласно общему алгоритму действий при таких случаях. Информация уточняется, – передали в администрации.

Напомним, такой же случай произошел вчера: из-за угрозы минирования эвакуировали школьников лицея №21.