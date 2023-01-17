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НовостиПроисшествия17 января 2023 6:23

В Уфе из-за сообщения о минировании из лицея №21 эвакуировали 130 человек

В учреждении работают кинологи
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Во вторник утром, 17 января, в Уфе из-за сообщения о минировании из лицея №21 по улице Худайбердина эвакуировали школьников и учителей

Во вторник утром, 17 января, в Уфе из-за сообщения о минировании из лицея №21 по улице Худайбердина эвакуировали школьников и учителей

Во вторник утром, 17 января, в Уфе из-за сообщения о минировании из лицея №21 по улице Худайбердина эвакуировали школьников и учителей, всего – более 130 человек. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передал ГТРК «Башкортостан».

Сейчас на месте работают специалисты, кинологи и сотрудники экстренных служб.

Напомним, в ноябре прошлого года в Уфе из-за угрозы минирования эвакуировали учащихся школы №9.