В Башкирии простились с погибшим в СВО на Украине старшим лейтенантом Русланом Усмановым

фото: vk.com // Учалинский район Республики Башкортостан

Сегодня, 18 января, в Учалинской филармонии в Башкирии прошла церемония прощания с 26-летним старшим лейтенантом Русланом Усмановым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Он был штурманом-оператором вертолетного звена. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Руслан Усманов родился 4 апреля 1996 года в городе Учалы. Там он окончил среднюю школу №19. С 2014 по 2019 год учился в учебно-научном центре «Военно-воздушной академии» в Челябинске. В октябре 2021 года военнослужащего назначили штурманом-оператором вертолетного звена исследовательско-инструкторской вертолетной эскадрильи государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны.

Усманов погиб еще 2 октября прошлого года при выполнении боевого задания. Президент России посмертно наградил его Орденом мужества. Старшего лейтенанта похоронили в родном городе.

Напомним, 17 января в Башкирии простились с еще одним военнослужащим, погибшим в зоне СВО, – «безбашенным» Фанисом Хусаиновым.