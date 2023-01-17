В Башкирии простились с погибшим на СВО «безбашенным» Фанисом Хусаиновым

фото: Олег Яровиков

Сегодня, 17 января, в селе Верхние Татышлы Татышлинского района Башкирии прошла церемония прощания с младшим сержантом Фанисом Хусаиновым, который погиб в ходе специальной военной операции. Траурное событие посетил глава республики Радий Хабиров. Он передал матери военнослужащего орден генерала Шаймуратова .

– Фанис Хусаинов одним из первых записался в добровольцы, воевал, был ранен, воевал очень дерзко. Мы о его подвигах знаем и всегда будем помнить. К сожалению, как это бывает в тяжелых сражениях, он погиб, – сказал руководитель региона. – Я твердо обещаю, что мы о нем будем помнить и оставим его в наших сердцах, чтобы молодые мальчишки воспитывались на его примерах. У него был очень непростой путь, но он настоящий герой.

Глава Башкирии поручил местной администрации принять меры по увековечению памяти Хусаинова.

фото: Олег Яровиков

Фанису Хусаинову было 24 года. Он родился в селе Новокайпаново. После учебы в школе он окончил Башкирский северо-западный сельскохозяйственный колледж. С 2016 по 2017 год проходил срочную службу. 26 июня 2022 года младший сержант пошел добровольцем на СВО в составе батальона «Барс-17». В сентябре был на отдыхе на родине в связи с ранением. 28 сентября добровольно отправился в качестве мобилизованного, чтобы продолжить участие в спецоперации. Военнослужащий погиб 20 декабря при выполнении боевых задач.

Напомним, Хусаинов прославился на всю республику и получил прозвище «безбашенный» из-за самоотверженных действий в зоне СВО. В сентябре он один вышел на спецзадание против семи человек на БТР: двоих Фанис уничтожил и еще одного взял в плен, вывезя его на вражеском бронетранспортере до союзных войск. В ходе другого боестолкновения Фанис Хусаинов на захваченном БТР вывез раненого командира. Ранее он, получив контузию во время обстрелов базы батальона со стороны противника, вытащил раненного товарища из-под развалин и доставил его в военный госпиталь.