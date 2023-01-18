В Уфе при ДТП с трактором пострадала пассажирка ВАЗ-2114

фото: ГИБДД РБ

В Калининском районе Уфы при ДТП с трактором пострадала пассажирка легковушки. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около четырех часов дня 17 января. На улице Сосновской 48-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 врезался в попутный трактор «Беларус» под управлением 49-летнего водителя из Иглинского района.

В ДТП пострадала 45-летняя пассажирка «четырнадцатой». Она обратилась в больницу и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия.

Напомним, в тот же день, 17 января, 816 домов в Уфе остались без света из-за ДТП – была снесена опора линии электропередач.