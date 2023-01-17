В Уфе из-за ДТП 816 домов остались без света

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 17 января, в уфимском микрорайоне Нижегородка из-за ДТП 816 домов остались без света. Об этом рассказала пресс-служба администрации Ленинского района города.

На перекрестке улиц Линейная и Лесозаводская случилась авария, вследствие которой была снесена опора линии электропередач. Из-за этого света лишились дома на улицах Смоленская, Инзерская, Ленинградская, Линейная, Бугульминская, Саляма, Щорса, Короткая, Богатырская, Таймырская, Рабочая, М. Рабочей, переулок Рабочий, Придорожная, Кирзаводская, Рижская, Орская, Заозерная.

На место происшествия выехал глава администрации района Олег Котов. Сотрудинки коммунальной службы установили новую опору и провели подключение электрических сетей. Ремонт был завершен к 16:00.