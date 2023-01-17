К 450-летию основания Уфы Банк России выпустит 3-рублевую монету

К 450-летию основания башкирской столицы Уфы в 2024 году Банк России выпустит 3-рублевую монету Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К 450-летию основания башкирской столицы Уфы в 2024 году Банк России выпустит 3-рублевую монету. Соответствующая информация появилась в плане выпуска монет, опубликованном на сайте регулятора.

Монету из качественного серебра изготовят в рамках серии «Города». Всего будет выпущено 3 тыс. экземпляров. Тогда же – в 2024 году – в оборот выйдут монеты, посвященные 1000-летию Суздаля, 650-летию Кирова и 300-летию Нальчика (тираж тот же – 3 тыс.).

Напомним, о выпуске монеты в честь юбилея Уфы еще в октябре прошлого года говорила местная администрация. Мэрия даже выносила на голосование десять вариантов изображений, которые могут быть нанесены на праздничный денежный знак. В опросе победил памятник Салавату Юлаеву.