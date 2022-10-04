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Общество4 октября 2022 5:14

Банк России планирует выпустить памятные монеты в честь 450-летия Уфы

Мэрия представила десять вариантов изображений, которые могут быть нанесены на денежный знак
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Банк России планирует выпустить памятные монеты в честь 450-летия основания Уфы

Банк России планирует выпустить памятные монеты в честь 450-летия основания Уфы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России планирует выпустить памятные монеты в честь 450-летия основания Уфы. Об этом 4 октября сообщила городская администрация.

Мэрия вынесла на голосование в соцсетях десять вариантов изображений, которые являются символами башкирской столицы и могут быть нанесены на монеты. Среди них Уфимский кремль, Первая соборная мечеть, памятник Мустая Кариму, фонтан «Семь девушек», Монумент дружбы, памятник Александру Матросову, памятник Салавату Юлаеву, герб Уфы образцов 2006, 2010 и обновленный 2022 года.

Мэрия вынесла на голосование в соцсетях десять вариантов изображений, которые являются символами башкирской столицы и могут быть нанесены на монеты

Мэрия вынесла на голосование в соцсетях десять вариантов изображений, которые являются символами башкирской столицы и могут быть нанесены на монеты

Пока в опросе с большим отрывом лидирует памятник Салавату Юлаеву – ему отдали предпочтение 38% участников. В администрации добавили, что в комментариях к посту с голосованием жители могут предложить свои варианты.

Напомним, Уфа отметит 450-летний юбилей в 2024 году.