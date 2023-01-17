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НовостиОбщество17 января 2023 4:43

Новогоднее оформление БСК признано одним из лучших в городе

Источник:kp.ru
Фото предоставлено БСК

Фото предоставлено БСК

Подвели итоги ежегодного конкурса «Новогодний Стерлитамак» – Башкирская содовая компания в числе победителей

Башкирская содовая компания стала призером городского конкурса на лучшее новогоднее оформление промышленных предприятий. Компании также была вручена благодарность за активное участие и оказание помощи в организации строительства городских новогодних городков.

- БСК – градообразующее предприятие, поэтому мы старались, чтобы новогоднее настроение появилось не только у наших работников, но и всех стерлитамаковцев. Рады, что это получилось, - комментирует директор по связям с общественностью АО «Башкирская содовая компания» Сергей Лобастов.

Конкурс стартовал в декабре прошлого года, участие в нем приняли более пятидесяти муниципальных, торговых, промышленных, образовательных и иных организаций. Комиссией оценивалось оформление фасадов, входных групп, интерьера и прилегающих территорий. Приветствовалась оригинальность идеи и исполнения.

На правах рекламы.