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НовостиПроисшествия16 января 2023 17:24

В Уфе при пожаре в жилом доме погибла 34-летняя женщина

ЧП случилось в Октябрьском районе города
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня, 16 января, в Октябрьском районе Уфы при пожаре погибла женщина. О трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось в жилом бревенчатом доме на улице Верхоянская. На месте инцидента работали сотрудники чрезвычайных служб. Пожарным удалось ликвидировать горение, но, к сожалению, в ходе его тушения было обнаружено 34-летней женщины.

На месте произошедшего ЧП работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Наопмним, сегодня днем в Башкирии при пожаре в частном доме погибли два человека. Трагедия случилась в Ишимбае.