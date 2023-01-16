В Уфе при пожаре в жилом доме погибла 34-летняя женщина

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня, 16 января, в Октябрьском районе Уфы при пожаре погибла женщина. О трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось в жилом бревенчатом доме на улице Верхоянская. На месте инцидента работали сотрудники чрезвычайных служб. Пожарным удалось ликвидировать горение, но, к сожалению, в ходе его тушения было обнаружено 34-летней женщины.

На месте произошедшего ЧП работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Наопмним, сегодня днем в Башкирии при пожаре в частном доме погибли два человека. Трагедия случилась в Ишимбае.