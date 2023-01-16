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НовостиПроисшествия16 января 2023 15:52

В Башкирии при пожаре в частном доме погибли 2 человека

Трагедия случилась в Ишимбае
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 16 января, в башкирском городе Ишимбай при пожаре в жилом бревенчатом доме погибло два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия случилась на улице Нефтепроводная. Сотрудникам чрезвычайной службы удалось ликвидировать пожар, однако во время тушения они обнаружили тело 62-летнего мужчины. В ходе разбора места ЧП было найден труп еще одного погибшего, его личность и пол в настоящее время устанавливаются.

Также устанавливается и причина пожара. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.