ГИБДД Башкирии озвучила подробности ДТП с тремя погибшими, в том числе 12-летним ребенком

фото: ГИБДД РБ

ГИБДД Башкирии озвучила подробности ДТП с тремя погибшими, которая произошла в Салаватском районе 15 января. Среди жертв аварии оказалась семья: отец, его малолетний сын и родственница. Ведомство опубликовало видео с моментом аварии.

Как пояснили в региональной Госавтоинспекции, семья возвращалась домой от родителей с Мечетлинского района в Стерлитамак на Chery Very. По неизвестной причине их машина по касательной столкнулась со встречным фургоном «Газель», после чего оба автомобиля врезались в припаркованные грузовики.

В ДТП погиб 37-летний водитель Chery, отец семейства, его 12-летний сын и 38-летняя родственница. Кроме того, 38-летняя супруга мужчины и еще один его пассажир 39 лет с тяжелыми травмами попали в больницу. Также госпитализирован был и водитель «Газели».

Напомним, ранее СК ходатайствовал о передаче материалов этого ДТП.