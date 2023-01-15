Следком Башкирии ходатайствует о передаче материалов о ДТП с тремя погибшими

Фото: Следком Башкирии

Пресс-служба Следственного комитета Башкирии сообщила, что намерена расследовать причины массового смертельного ДТП в Салаватском районе, в котором погибли три человека. Среди погибших также 12-летний ребенок.

В настоящий момент органы следствия ходатайствовали о передаче материалов дела из органов внутренних дел. В дальнейшем планируется провести проверку и принять процессуальное решение. Сейчас на месте ЧП работает следователь.

Установлено, что ДТП произошло на 10 км дороги Кропачева-Месягутово-Ачит, когда столкнулись встречные автомобили «Газель» и легковая «Черри Вери». Два человека погибли на месте, ребенок умер по пути в больницу. Ранее прокуратура Башкирии сообщала, что взяла под контроль расследование дела, на месте также работает прокурор Салаватского района.