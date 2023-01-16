Хабиров заявил, что мэрия Уфы «неплохо» справилась с обильным снегопадом

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Уфа «неплохо» справилась с обильным снегопадом, который выпал в начале января. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 16 января.

– Зима у нас бурная. Февраль скоро – бураны пойдут. Вы там снегопады, Ратмир Рафилович [Мавлиев, мэр Уфы], неплохо, на мой взгляд, прошли. Теперь надо доубирать, что там осталось во дворах, чтобы люди могли выезжать, – отметил руководитель региона.

Ранее мы рассказывали, как башкирская столица встретила первый в 2023 году снежный апокалипсис.