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НовостиОбщество16 января 2023 9:14

Хабиров заявил, что мэрия Уфы «неплохо» справилась с обильным снегопадом

Глава Башкирии оценил работу города во время оперативного совещания
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Уфа «неплохо» справилась с обильным снегопадом, который выпал в начале января. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 16 января.

– Зима у нас бурная. Февраль скоро – бураны пойдут. Вы там снегопады, Ратмир Рафилович [Мавлиев, мэр Уфы], неплохо, на мой взгляд, прошли. Теперь надо доубирать, что там осталось во дворах, чтобы люди могли выезжать, – отметил руководитель региона.

Ранее мы рассказывали, как башкирская столица встретила первый в 2023 году снежный апокалипсис.