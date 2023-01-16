В Башкирии 17 января простятся с погибшим в СВО «безбашенным» Фанисом Хусаиновым

фото: "Башкирский батальон"

Церемония прощания с погибших в ходе специальной военной операции 25-летним добровольцем Фанисом Хусаиновым из Татышлинского района Башкирии состоится 17 января – на день позже, чем планировалось ранее. Об этом сообщил глава муниципалитета Фанур Шайхисламов.

– В связи с переносом времени вылета борта из Ростова, с согласия родственников, церемонию прощания с Фанисом Хусаиновым переносим на 17 января 2023 года. Начало митинга 11:00, – написал чиновник.

Траурную церемонию проведут на площади РДК в селе Верхние Татышлы.

Напомним, Хусаинов прославился на всю республику и получил прозвище «безбашенный» из-за самоотверженных действий в зоне СВО. В сентябре в составе добровольческого батальона он один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Двоих военнослужащий Фанис уничтожил и еще одного взял в плен, вывезя его на вражеском бронетранспортере до союзных войск. В ходе другого боестолкновения Фанис Хусаинов на захваченном БТР вывез раненого командира. Ранее он, получив контузию во время обстрелов базы батальона со стороны противника, вытащил раненного товарища из-под развалин и доставил его в военный госпиталь.