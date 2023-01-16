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НовостиОбщество16 января 2023 6:58

Экспертный совет ФАС Башкирии признал нарушающей закон рекламу ЖК VIDINEEVSKY

Согласно вердикту специалистов, на баннере комплекса использовались бранные слова и непристойные выражения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ФАС РБ

фото: ФАС РБ

Большинство членом экспертного совета Федеральной антимонопольной службы признало нарушающей закон рекламу жилого комплекса VIDINEEVSKY. Об этом 16 января сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Поводом для разбирательства стал баннер с рекламой ЖК на участке трассы Уфа-Аэропорт. На плакате была размещена рифмованная фраза из двух строчек, на первой из которых, согласно вердикту совета ФАС, использовались бранные слова и непристойные выражения, что является нарушением закона о рекламе.

Ранее экспертный совет ФАС Башкирии признал непристойной рекламу ресторана в Уфе.