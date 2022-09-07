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Общество7 сентября 2022 12:15

Экспертный совет ФАС Башкирии признал непристойной рекламу ресторана Mc Highlander в Уфе

Антимонополистов смутила вывеска с изображением животного
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Google Maps

фото: Google Maps

Экспертный совет башкирского управления Федеральной антимонопольной службы признал непристойной рекламную вывеску ресторана Mc Highlander в центре Уфы. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

На плакате ресторана изображено животное с оголенной нижней частью человека.

– Несмотря на то, что животное является символом заведения, в рекламе изображена оголенная нижняя часть тела не животного, а человека, – говорится в оценке специалистов.

Большинство членов совета заключило, что вывеска Mc Highlander противоречит шестой части пятой статьи закона о рекламе, согласно которой не допускается использование непристойных и оскорбительных образов