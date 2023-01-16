Минстрой Башкирии повысил среднерыночную стоимость жилья на 5 тыс. рублей

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии в I квартале 2023 года составит 97 565 рублей. Это на 5 тыс. рублей больше, чем было в IV квартале 2022 года. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра строительства республики Егор Родин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 16 января.

Напомним, региональный Минстрой утверждает среднерыночную стоимость «квадрата», чтобы рассчитывать федеральные и региональные субсидий для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий за счет бюджетных денег.