Минстрой Башкирии повысил среднерыночную стоимость жилья на 8 тыс. рублей

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии в IV квартале 2022 года составит 92 603 рубля

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии в IV квартале 2022 года составит 92 603 рубля. Это на 8 тыс. рублей больше, чем в предыдущем квартале. Соответствующий приказ подготовил исполняющий обязанности министра строительства республики Егор Родин. Документ был опубликован на сайте ведомства 28 сентября.

Напомним, региональный Минстрой утверждает среднерыночную стоимость «квадрата», чтобы рассчитывать федеральные и региональные субсидий для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Ранее «КП-Уфа» писала, что парламент Башкирии ввел жилищные сертификаты для детей-сирот, достигших 23 лет.