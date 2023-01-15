Глава района Башкирии сообщили о гибели двух местных жителей в СВО

Фото: глава Бураевского района

Глава администрации Бураевского района Башкирии Рушан Гараев сообщил о гибели двух местных жителей на территории Украины. По предоставленным данным, речь идет о 42-летнем Ильнуре Имаеве и 32-летнем Азате Давлетове.

Руководитель муниципалитета сообщил, что Имаев был мобилизован одним из первых в сентябре 2020 года. У него остались жена и двое детей. Азат Давлетов добровольно ушел по мобилизации осенью 2022 года, до этого был мастером-плотником.

– Горечь утраты тяжела. Искренне соболезнуем родителям, семьям и близким наших земляков Имаева Ильнура Фирдависовича, Давлетова Азата Ринатовича, – написал Гараев.

Он сообщил, что борт с телами погибших должен вылететь из Ростова в Екатеринбург, а далее их доставят грузовым транспортом до Уфы, оттуда их заберут представители районного муниципалитета. Ильнура привезут в Бураево, Азата – в деревню Чищма-Бураево. Предварительно церемония прощания и траурный митинг запланированы на 17 января в 10:30.