«Он жил маниакальной идеей – расправиться»: следователи озвучили версии случившегося с Мазовым

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Первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Башкирии Евгений Лагацкий озвучил версии о том, что могло произойти с Артемом Мазовым. В интервью агентству «Башинформ», он сообщил, что мужчина жил маниакальной идеей о расправе над детьми и, вероятнее всего, сам уже давно мертв.

По словам Лагацкого, следователи продолжают искать Мазова, но рассматривают каждый труп с позиции – не он ли это. Не исключено, отметил эксперт, что мужчина скончался не в воде и выбрал такой способ убить себя, чтобы его не нашли.

– Но я уверен, что Мазов свел счеты с жизнью. Кстати, он работал на технической должности, и полагаю мы не можем найти тело не потому что не там ищем, а его просто сложно обнаружить из-за способа, – заявил следователь.

Также он поставил под сомнение версию, что Мазов куда-то сбежал, назвав ее слабой. Лагацкий подчеркнул, что исчезнуть без следа практически невозможно, и, хотя эта версия существует, она далеко не на первом месте.

Напомним, что с момента исчезновения детей прошло уже три года. Все началось в 2019 году, когда Артем Мазов после ссоры с женой забрал детей и отправился на прогулку. Вскоре его автомобиль нашли около реки, сдутый надувной матрас, на камере наблюдения было видно, как он покупал моток веревки. В 2020 году тела детей нашли в реке и похоронили, а следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.