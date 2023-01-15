В Башкирии на трассе произошла авария с пассажирским автобусом

Фото: ГИБДД Башкирии

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Уфа-Прибельс», попал в ДТП в Кармаскалинском районе. Информацию об этом передали в ГИБДД Башкирии. В результате произошедшего есть и пострадавшие.

Предварительно известно, что столкновение произошло 15 января в десятом часу утра между автобусом «Мерседес Спринтер» и УАЗ. Водитель автобуса врезался в попутный автомобиль, когда тот поворачивал налево.

В результате произошедшего пострадала 63-летняя женщина, всего в салоне находились два пассажира. Обстоятельства ДТП выясняются.