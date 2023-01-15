В Башкирии после наезда машины 10-летний мальчик попал в больницу

Фото: ГИБДД Башкирии
В Нефтекемске 14 января 32-летний местный житель сбил 10-летнего мальчика. По данным ГИБДД Башкирии, ребенка после случившегося госпитализировали в больницу.
В настоящий момент известно, что мужчина находился за рулем автомобиля «Тойота Королла», когда совершил наезд на пострадавшего на улице Победы. В ГИБДД уточнили, что ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте.
В результате случившегося ребенок попал в хирургическое отделение больницы. По факту аварии начали проверку.