Фото: официальная группа резиденции Деда Мороза в Уфе

В Уфе пройдет праздничный концерт в честь закрытия резиденции Деда Мороза. Как сообщили в городской администрации, мероприятие начнется в 20.00 14 января, а сама резиденция главного волшебника зимы, напомним, располагается на набережной реки Белой.

Также сегодня весь день в резиденции проходит тематический праздник – День семьи и обнимашек. У уфимцев и гостей города есть последняя возможность этой зимой увидеть и сфотографироваться с Дедом Морозом и его Снегурочкой, поиграть со снеговиками и другими сказочными персонажами в веселые игры и принять участие в викторинах и конкурсах.