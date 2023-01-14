Путин пообещал помочь с ремонтом цирка в Уфе, который в 2017 году закрыли на реконструкцию

Власти Башкирии рассчитывали, что реконструкция цирка завершится к 2024 году, но что-то пошло не по плану

Владимир Путин пообещал помочь с ремонтом цирка в Уфе, который еще в 2017 году закрыли на реконструкцию из-за его аварийного состояния. Об этом он сообщил во время рабочей встречи с Радием Хабировым 13 января. Глава Башкирии уточнил, что на ремонт требуется 2,5 млрд рублей, без которых невозможно получить разрешение госэкспертизы на реконструкцию.

— Я бы давно решил этот маленький вопрос, если бы объект был не федеральный, но это цирк. Мы сделали проект, нашли внебюджетные средства. Но зайти в экспертизу не можем, потому что нет источников финансирования, на которые строить. Финансирование я бы разделил на годы, если бы из бюджета, - пояснил Радий Хабиров.

В свою очередь, Владимир Путин согласился с тем, что цирковое искусство вполне заслуживает того, чтобы государство уделяло ему больше внимания, чем сейчас. И для этого необходима соответствующая материальная база.

— Я в курсе этих проблем в целом. Но вы правы абсолютно, надо им помогать, - подтвердил Президент России.

Напомним, что единственный цирк в Башкирии, который, между прочим, является и объектом культурного наследия, закрылся еще в 2017 году. Все дело в аварийном состоянии здания, ставшим опасным для посещения. В 2021 году власти Башкирии заявляли, что полномасштабный ремонт начнется в 2022 году и завершится к 450-летию Уфы, и даже называли необходимую на реконструкцию сумму – более 1,5 млрд рублей. Однако ремонтные работы так и не начались.