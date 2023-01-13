В Башкирии возбудили дело против главы салона красоты, в котором клиенты получили ожоги лица

Фото: СК России

В башкирском городе Ишимбай возбудили уголовное дело против главы салона красоты, в котором клиенты получили ожоги лица. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета.

Согласно версии правоохранителей, подозреваемая оказала четырем женщинам косметологические услуги по лазерной шлифовке лица с помощью специального оборудования. Однако предоставленные услуги не отвечали требованиям безопасности, и женщин возникли заболевания кожи.

По факту произошедшего в отношении руководительницы салона было возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании услуг ненадлежащего качества. Следователи првоодят допросы потерпевших женщин и подозреваемой. Также были проведены обыски.

– Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, – рассказал СК.