СК Башкирии проверит салон красоты, в котором три клиентки получили ожоги лица

Следственный комитет Башкирии проверит салон красоты в городе Ишимбае, где три клиентки получили ожоги кожи при лазерной шлифовке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Башкирии проверит салон красоты в городе Ишимбае, где три клиентки получили ожоги кожи при лазерной шлифовке. Ведомство может возбудить уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом 11 января сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

– В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о том, что трем женщинам в салоне красоты была некачественно оказана услуга, лазерная шлифовка лица при помощи специального косметологического оборудования, в результате клиенткам были причинены ожоги и другие повреждения кожи лица, – передали в СК РБ.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства инцидента и проверяют, соблюдает ли салон красоты требования и нормы безопасности. Также сотрудники ведомства назначат экспертные исследования.