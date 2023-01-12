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НовостиОбщество12 января 2023 14:33

Рамиль Рахимов стал исполняющим обязанности председателя Общественной палаты Башкирии

Ранее этот пост занимал директор телеканала «Вся Уфа» Азамат Янбердин
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: op.bashkortostan.ru

Фото: op.bashkortostan.ru

Сегодня, 12 января, Рамиль Рахимов стал исполняющим обязанности председателя Общественной палаты Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба организации.

На сегодняшнем заседании Общественной палаты было объявлено, что ее председатель Азамат Янбердин, который ранее покинул пост директора телеканала «Вся Уфа», в связи с переездом сложил с себя полномочия. Члены палаты большинством голосов выбрали исполняющим обязанности председателя Рамиля Рахимова.

Кандидат исторических наук Рамиль Рахимов ранее был заместителем председателя Общественной палаты. Он является заведующим кафедрой истории России, историографии и источниковедения Института истории и государственного управления Уфимского университета науки и технологий, членом-корреспондентом Академии военных наук и членом Общественного совета при Министерстве культуры республики.