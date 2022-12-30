Днем 30 декабря в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

До вечернего часа пик еще несколько часов, но в Уфе днем 30 декабря уже фиксируются 8-балльные пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

До вечернего часа пик еще несколько часов, но в Уфе днем 30 декабря уже фиксируются 8-балльные пробки.

Согласно сервису Яндекс. Пробки, по состоянию на 15:15, движение загружено на улицах Менделеева, Софьи Перовской, Степана Кувыкина, Бабушкина, Рихарда Зорге, Города Галле и 50 лет СССР.

Заторы наблюдаются также на главной артерии города – проспекте Октября (на участках между бульваром Давлетшиной и улице Города Галле в сторону севера и между Научной и 50 лет СССР в сторону юга).

В северной части башкирской столицы пробки есть на Уфимском шоссе, улице Седова, а также частично на Александра Невского и Сельской Богородской.

По прогнозам как минимум 7-балльные заторы в Уфе сохранятся до 19:00. Напомним, на этой неделе вечерние пробки в городе достигали десяти баллов.