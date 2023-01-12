В новогоднюю ночь жители Башкирии чаще всего звонили «на север»

Поздравления из республики в больших количествах летели уехавшим на вахту землякам и соседям по Поволжью. В топ-5 по числу звонков — Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская, Самарская, Московская области и Татарстан. Обезличенными данными об активности абонентов поделились эксперты МегаФона.

31 декабря самые продолжительные телефонные разговоры клиенты оператора вели с 12 до 13 часов. За это время суммарно они проговорили 1,1 млн минут, что составляет более двух лет. А рекорд следующего дня пришелся на час после полуночи, когда башкортостанцы общались с близкими 939 тысяч минут.

Кроме того, в Новый год пользователи регулярно выходили в Сеть. Весьма востребован среди них оказался YouTube, где можно было посмотреть бой столичных курантов. Также популярностью пользовались соцсети и мессенджеры для обмена теплыми словами, «открытками» и стикерами. На третьем месте — онлайн-кинотеатры, которые включали любители праздничной киноклассики.

Жители республики продолжили общение с родственниками и друзьями и на новогодних каникулах. В том числе — в тех же мессенджерах и сервисах для видеосвязи. В сравнении с прошлым годом мобильный трафик в эти дни вырос на 15%. При этом часть интернет-данных пришлась на гостей из других регионов. Как показывает аналитика МегаФона, большинство приезжало из Москвы, Ханты-Мансийска и Челябинска.

«Долгие выходные — определенная проверка для инфраструктуры связи. В республику приезжают любители зимних видов отдыха, сами жители региона отправляются к родственникам в малые города и села, чаще созваниваются и больше времени проводят онлайн. В этом году добавились очень низкие температуры. По итогам первой декады января мы видим, что сеть с нагрузкой справилась и все дни работала в стабильном режиме. Для этого наши технические специалисты провели своевременную проверку систем электропитания, замену аккумуляторов и обновление программного обеспечения», — сообщил директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.