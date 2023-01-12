Три человека пострадали в ДТП с Lada Largus и «Волгой» в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 12 января, в Благоварском районе Башкирии три человека пострадали в ДТП с двумя легковушками. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария произошла в полдень. По предварительным данным, на 1397-м километре трассы М5 «Урал» водитель Lada Largus врезался в попутную «Волгу». От удара вторую машину выбросило с проезжей части, и она повисла на заграждении.

В ДТП пострадали три пассажира Largus. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.

Напомним, в Башкирии пассажирка ВАЗ-2110 скончалась в больнице столкновения со Skoda Yeti.