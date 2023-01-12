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НовостиПроисшествия12 января 2023 5:40

В Башкирии пассажирка ВАЗ-2110 скончалась в больнице после ДТП со Skoda Yeti

Сейчас полицейские устанавливают личность покойной
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии пассажирка легковушки скончалась в больнице после ДТП в Альшеевском районе. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась утром 11 января. На 72-м километре трассы Стерлитамак-Раевский столкнулись встречные ВАЗ-2110 под управлением 48-летнего мужчины и Skoda Yeti, за рулем которой сидел 42-летний местный житель.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В ДТП пострадали четыре человека: водитель отечественной легковушки и три его пассажира. Все они были госпитализированы. Спустя некоторое время в больнице скончалась пассажирка «десятки». Сейчас полицейские устанавливают ее личность и проводят проверку по факту инцидента.