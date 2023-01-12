В Башкирии возбудили еще одно уголовное дело из-за отключения электричества в жилых домах

В Башкирии возбудили уголовное дело о халатности из-за аварийного отключения электричества в жилых домах села Нагаево под Уфой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии возбудили уголовное дело о халатности из-за аварийного отключения электричества в жилых домах села Нагаево под Уфой. Об этом 12 января сообщила региональная прокуратура.

– В зимний период в селе Нагаево зафиксированы аварийные отключения, в результате чего жилые дома остаются без отопления в холодное время года. Подобные перебои электроэнергии связаны с перегрузкой сетей, – передали в надзорном ведомстве.

Там отметил, что муниципалитет не исполнил свои обязанности по организации электроснабжения населения: «необходимое количество энергетических сооружений, позволяющих обеспечить жителей села требуемым количеством энергоресурсов, отсутствует», отметили в прокуратуре.

Напомним, за последние сутки в Башкирии это уже второе уголовное дело, возбужденное из-за отключения электричества в жилых домах. Ранее Следственный комитет республики начал разбирательство по факту перебоев с электроэнергией в Иглинском районе.