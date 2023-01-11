В Башкирии возбудили уголовное дело из-за отключения электричества в 130 жилых домах

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг из-за 10-часового отключения электричества в 130 жилых домах Иглинского района. Об этом 11 января сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

– 8 января в Иглинском районе произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате на протяжении более 10 часов без электричества оставались жители порядка 130 индивидуальных жилых домов, в числе которых 64 ребенка, что привело к существенному нарушению их прав и законных интересов, – передали в ведомстве.

Поводом для возбуждения уголовного дела также стали и обращения жителей Иглинского района о частых отключениях электричества зимой.

Пресс-служба СК Башкирии опубликовала видео с опросом одной из жительниц района, дом которой попал под отключение электричества. По словам женщины, она лишилась не только света, но и воды с отоплением. Ей приходилось набирать снег с улицы.

В ходе разбирательства следователи дадут оценку лицам, ответственным за ненадлежащее оказание услуг населению района.