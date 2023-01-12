Средняя зарплата мэров Башкирии в 2021 году составила 187 тыс. рублей

Средняя заработная плата мэров городов Башкирии составила 187 тыс. рублей. Младшие сотрудники получали 47 тыс

Средняя заработная плата мэров городов Башкирии составила 187 тыс. рублей. Младшие сотрудники получали 47 тыс. Об этом 11 января сообщил «Ъ-Уфа» со ссылкой на данные председателя «Совета муниципальных образований» и главу Уфимского района Вилория Угарова. Чиновник озвучил информацию на заседании комитета регионального парламента по местному самоуправлению.

По сравнению с мэрами, зарплата глав районов республики была меньше – 164,3 тыс. рублей. Руководители сельских поселений получали 61,3 тыс.

Напомним, ранее была озвучена средняя зарплата жителей Башкирии в январе-октябре 2022 года. Она составила 46,9 тыс. рублей. Премьер республики Андрей Назаров поставил задачу обеспечить к концу наступившего года рост заработной платы до 50 тыс.