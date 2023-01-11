Средняя зарплата жителей Башкирии в 2022 году составила 46,9 тыс. рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата жителей Башкирии за неполный 2022 год – с января по октябрь – сложилась в размере 46 979 рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата жителей Башкирии за неполный 2022 год – с января по октябрь – сложилась в размере 46 979 рублей. Это на 15,8% (или на 7 046 руб.) больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом реальная зарплата, рассчитываемая исходя из роста цен на товары и услуги, выросла лишь на 0,5%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Башстата.

Согласно расчетам статистического ведомства, самая высокая номинальная зарплата в 2022 году была в июле – чуть больше 50 тыс. рублей (на 24% больше, чем в том же месяце прошлого года). Меньше всего жители республики получали в январе – 40,8 тыс. рублей (тем не менее рост по сравнению с январем 2021-го составил 7,9%).

Ранее Минэкономразвития Башкирии спрогнозировало, что средняя зарплата в регионе в 2025 году превысит 59 тыс. рублей.