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НовостиОбщество11 января 2023 15:58

«Новогоднюю» выплату в Башкирии получили 19,8 тыс. мобилизованных и членов их семей

На это единовременное пособие республика потратила 397,2 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
«Новогоднюю» выплату в размере 20 тыс. рублей в Башкирии получили 19 860 мобилизованных и членов их семей

«Новогоднюю» выплату в размере 20 тыс. рублей в Башкирии получили 19 860 мобилизованных и членов их семей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Новогоднюю» выплату в размере 20 тыс. рублей в Башкирии получили 19 860 мобилизованных и членов их семей. Всего на это единовременное пособие республика потратила 397,2 млн рублей. Об этом на заседании в местном правительстве 11 января сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.

– Наша с вами задача – продолжать оказывать всестороннюю помощь семьям мобилизованных, – подчеркнул чиновник.

Напомним, единовременная региональная выплата мобилизованным – это идея главы Башкирии Радия Хабирова. Он анонсировал эту инициативу в начале декабря 2022 года. Помимо призванных жителей республики, 20 тыс. рублей могли получить либо их официальные жены, либо дети младше 23 лет.