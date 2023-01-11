К концу недели температура воздуха в Башкирии повысится до -10°

К концу рабочей недели дневная температура воздуха в Башкирии после аномальных морозов повысится до -10° Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу рабочей недели дневная температура воздуха в Башкирии после аномальных морозов повысится до -10°. Такой прогноз дал местный гидрометцентр.

В ближайшие три дня в республике обойдется без существенных осадков. В четверг, 12 января, температура воздуха ночью составит -21,-26° (местами -28,-33°) днем -14,-19°.

В пятницу и субботу, 13 и 14 января, в регионе столбики термометров в темное время суток покажут -14,-19° (местами до -24°), а после восхода солнца -10,-15°. Ветер южного и юго-западного направлений будет умеренным.