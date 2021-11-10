Новым председателем Общественной палаты Башкирии стал Азамат Янбердин

Азамат Янбердин слева // фото: ОП РБ

Сегодня, 10 ноября, в Башкирии избрали нового председателя республианской Общественной палаты – им стал директор телеканала «Вся Уфа» Азамат Янбердин. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Новый руководитель ОП РБ заявил, что считает назначение «приятной неожиданностью» и «признанием заслуг телеканала [«Вся Уфа»], который много занимается благотворительностью».

– Есть планы серьезные. Для начала мне нужно с ним познакомиться, я только сейчас осознал, что это такое, какой это уровень ответственности. Как мне сказали коллеги, легко не будет, но и скучно тоже. Так что будем работать, – сказал Янбердин.

Ростислав Мурзагулов, предшественник Азамата Янбердина в должности председателя ОП РБ, ранее досрочно сложил с себя полномочия.