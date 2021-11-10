Новым председателем Общественной палаты Башкирии стал Азамат Янбердин

Азамат Янбердин слева // фото: ОП РБ
Сегодня, 10 ноября, в Башкирии избрали нового председателя республианской Общественной палаты – им стал директор телеканала «Вся Уфа» Азамат Янбердин. Об этом сообщила пресс-служба органа.
Новый руководитель ОП РБ заявил, что считает назначение «приятной неожиданностью» и «признанием заслуг телеканала [«Вся Уфа»], который много занимается благотворительностью».
– Есть планы серьезные. Для начала мне нужно с ним познакомиться, я только сейчас осознал, что это такое, какой это уровень ответственности. Как мне сказали коллеги, легко не будет, но и скучно тоже. Так что будем работать, – сказал Янбердин.
Ростислав Мурзагулов, предшественник Азамата Янбердина в должности председателя ОП РБ, ранее досрочно сложил с себя полномочия.