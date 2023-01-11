В Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником Азаматом Аюповым

Фото: vk.com/yulay_ilyasov

Вчера, 10 января, в Куюргазинском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Азаматом Аюповым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Юлай Ильясов.

Азамат Маратович родился Ермолаево. Во время СВО он служил в рядах российских Вооржуенных сил, будучи солдатом контрактной службы. У погибшего остались мать, отец, жена и дети.

Вчера, 10 января, в башкирском городе Сибай простились с погибшим в ходе специальной военной операции чиновником Гайсой Баяновым. Ему было 50 лет.