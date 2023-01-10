В Башкирии простились с погибшим в СВО чиновником Гайсой Баяновым

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Сегодня, 10 января, в башкирском городе Сибай простились с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Гайсой Баяновым. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

Гайса Раисович родился в Сибае 18 марта 1972 года. Он получил образование в Московском университете потребительского кооператива. После армии мужчина работал в органах налоговой полиции, наркоконтроля и внутренних дел. Баяновым трудился начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии, а также замруководителя Центра организации дорожного движения.

В сентябре прошлого года он вступил в ряды российской армии, заключив контракт с Минобороны, чтобы участвовать в СВО. Он служил в должности старшего стрелка мотострелковой роты.

– Высокий профессионал своего дела, он с честью выполнил воинский долг и стал настоящим примером для молодого поколения, – пишет о нем пресс-служба администрации города Сибай.