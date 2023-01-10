Отправившийся покорять самую высокую гору Америки Рустам Набиев попал в неприятности

фото: телеграм // Рустам Набиев

Отправившийся покорять самую высокую гору Америки Рустам Набиев из Уфы столкнулся с проблемой в тысячах километров от дома. Блогер опоздал на транзитный рейс из Турции в Катар, и ему пришлось покупать дорогущие билеты в Эфиопию. Об этом он сообщил с своих соцсетях.

– Опоздали мы, друзья, на самолет. Были дичайшие пробки. Мы должны были успеть, но у бога свои планы на этот счет. Быстренько взяли билет на другой самолет на вылет из другого аэропорта. Благо, есть финансовые возможности: купили билеты почти за 160 тыс. рублей. Проблема была еще в том, что у нас транзитные рейсы. Два наших рейса сразу сгорели. Благо, третий – из другой авиакомпании, и мы раньше прилетим в Сан-Паулу, – поделился Набиев.

Блогер успешно долетел до эфиопской столицы Аддис-Абеба. Оттуда он отправится в Сан-Паулу, а затем – в аргентинский город Мендоса.

Напомним, 30-летний Рустам Набиев получил известность после того как потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске. Перенесший клиническую смерть и многочисленные операции, он не стал замыкаться в себе и решил заняться спортом, параллельно выстраивая успешную карьеру блогера.