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НовостиОбщество9 января 2023 6:47

Минобр Башкирии напомнил, при какой температуре воздуха можно не ходить в школу

Информация стала актуальной на фоне аномальных морозов в республике
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Министерство образования Башкирии напомнило, при какой температуре воздуха учащиеся школ могут не посещать занятия

Министерство образования Башкирии напомнило, при какой температуре воздуха учащиеся школ могут не посещать занятия

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство образования Башкирии напомнило, при какой температуре воздуха учащиеся школ могут не посещать занятия. Информация приобрела особую актуальность на фоне аномальных морозов, установившихся в республике с конца прошлой недели.

Так, согласно нормативном, занятия разрешается не посещать при температуре:

- 25° и ниже: в 1-4 классах;

- 27° и ниже: в 5-8 классах;

- 32° и ниже: в 9-11 классах.

Учащиеся сельских школ могут не ходить на занятия при температуре выше на два градуса: 1-4 классы от -23°, 5-9 классы от -25°, 10-11 классы от -30°.

Решение об отмене занятий в связи с низкой температурой воздуха школа принимает самостоятельно с учетом текущих и прогнозируемых погодных условий, а также руководствуясь требованиями к температурным нормам внутри учебных помещений – от 18 до 24 градусов, – передали в ведомстве. – При этом школа работает при любой температуре наружного воздуха.

Там добавили, что школьники в Башкирии выходят на учебу в среду, 11 января. К этому дню, кстати, прогнозируется повышение температуры воздуха.