Минобр Башкирии напомнил, при какой температуре воздуха можно не ходить в школу

Министерство образования Башкирии напомнило, при какой температуре воздуха учащиеся школ могут не посещать занятия Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство образования Башкирии напомнило, при какой температуре воздуха учащиеся школ могут не посещать занятия. Информация приобрела особую актуальность на фоне аномальных морозов, установившихся в республике с конца прошлой недели.

Так, согласно нормативном, занятия разрешается не посещать при температуре:

- 25° и ниже: в 1-4 классах;

- 27° и ниже: в 5-8 классах;

- 32° и ниже: в 9-11 классах.

Учащиеся сельских школ могут не ходить на занятия при температуре выше на два градуса: 1-4 классы от -23°, 5-9 классы от -25°, 10-11 классы от -30°.

Решение об отмене занятий в связи с низкой температурой воздуха школа принимает самостоятельно с учетом текущих и прогнозируемых погодных условий, а также руководствуясь требованиями к температурным нормам внутри учебных помещений – от 18 до 24 градусов, – передали в ведомстве. – При этом школа работает при любой температуре наружного воздуха.

Там добавили, что школьники в Башкирии выходят на учебу в среду, 11 января. К этому дню, кстати, прогнозируется повышение температуры воздуха.