На Бельском мосту в Уфе при ДТП с тремя автомобилями пострадала женщина

фото: ГИБДД Уфы

Вечером 8 января на Бельском мосту в Уфе при ДТП с тремя легковушками пострадала женщина. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, на первом километре трассы Уфа-Оренбург столкнулись Renault Sandero, ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris. В автоаварии травмы получила 40-летняя пассажирка третьего автомобиля. Она обратилась за медицинской помощью. Сейчас дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.

фото: ГИБДД Уфы

За минувшие сутки на дорогах произошло еще две аварии, в которым четыре человека.

Напомним, на минувших выходных на участке трассы М-5 в Башкирии столкнулись сразу восемь машин.