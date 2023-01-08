На трассе М-5 в Башкирии произошла массовая авария

Фото: ГИБДД Башкирии

Днем 7 января на трассе М-5 в Башкирии столкнулись сразу восемь автомобилей.

По данным ГИБДД республики, массовое столкновение автомобилей произошло на 1430 километре трассы рядом с Чишмами. Сразу восемь автомобилей устроили четыре ДТП. После их развернуло посреди проезжей части и обочины.

К счастью, все аварии оказались механическими – повреждения в них получили только автомобили. Также в автоинспекции добавили, что 20-летнюю пассажирку одного из автомобилей осмотрели врачи.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают из-за чего именно могло произойти массовое столкновение автомобилей на трассе М-5 в Башкирии.