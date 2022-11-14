В Уфе 13 ноября зарегистрировали температурный рекорд

В Уфе 13 ноября был установлен рекорд по максимальной температуре воздуха Фото: Иван ВИСЛОВ

В Уфе в воскресенье, 13 ноября, был установлен рекорд по максимальной температуре воздуха. Об этом сообщил башкирский Гидрометцентр.

Синоптики рассказали, что днем измерительные приборы на метеостанции Уфа-Дема зарегистрировали температуру в +6,6° – это максимум за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд держался 14 лет: в 2008 году воздух прогревался до +6,2°

В целом по республике максимальные температуры воздуха 13 ноября колебались между +2 и +8°.