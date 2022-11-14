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НовостиОбщество14 ноября 2022 12:33

В Уфе 13 ноября зарегистрировали температурный рекорд

Воздух прогрелся до +6,6°
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 13 ноября был установлен рекорд по максимальной температуре воздуха

В Уфе 13 ноября был установлен рекорд по максимальной температуре воздуха

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Уфе в воскресенье, 13 ноября, был установлен рекорд по максимальной температуре воздуха. Об этом сообщил башкирский Гидрометцентр.

Синоптики рассказали, что днем измерительные приборы на метеостанции Уфа-Дема зарегистрировали температуру в +6,6° – это максимум за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд держался 14 лет: в 2008 году воздух прогревался до +6,2°

В целом по республике максимальные температуры воздуха 13 ноября колебались между +2 и +8°.