Хабиров в канун Рождества высказался о военнослужащих в зоне СВО

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в канун Рождества высказался о военнослужащих в зоне специальной военной операции. Руководитель региона опубликовал пост на эту тему в своих соцсетях 6 января. К публикации он прикрепил фотографию церкви.

фото: vk.com // Радий Хабиров

– Сегодня мы все, независимо от вероисповедания, молимся за тех, кто на передовой сражается за будущее нашей страны, – за то, чтобы они вернулись домой с победой, живыми и невредимыми. Склоняем голову перед подвигом тех, кто пал в битве за Отечество. Добрыми делами помогаем семьям наших защитников. Заботимся о тех, кто в этом нуждается, – написал Хабиров.

Чиновник отметил, что «на протяжении многих веков народы» Башкирии живут в дружбе и согласии, вместе отмечая праздники, работая на благо родины и «бок о бок защищая ее от врагов». Хабиров еще раз поздравил жителей республики с «большим и светлым» праздником Рождества, пожелав им здоровья, добра и благополучия.