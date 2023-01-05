В Уфе в рождественскую ночь будут ходить трамваи

Фото: уфимская городская администрация

В Уфе в рождественскую ночь продлили работу общественного транспорта. Так, в частности, для горожан и гостей города, которые отправятся на праздничные богослужения, будут ходить трамваи. По сообщению Управления транспорта и связи, с конечных остановок Госцирк и Пушкина в 22.30 отправятся маршруты №16 и №16. А в 00.30, после окончания богослужений, они отправятся с конечной остановки Санаторий «Зеленая роща».

Напомним, что ранее в городской администрации уточнили, что богослужения будут организованы в 19 храмах Уфы – рядом с ними будут временно перекрыты улицы для движения транспорта.