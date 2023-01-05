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НовостиОбщество5 января 2023 11:50

В мэрии уточнили, какие улицы перекроют в Уфе в ночь на Рождество

Многим автовладельцам придется выбирать объездные пути
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Праздничные богослужения пройдут в 19 храмах Уфы

Праздничные богослужения пройдут в 19 храмах Уфы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В уфимской мэрии рассказали, какие улицы будут перекрыты в ночь на Рождество. Из-за рождественских богослужений для проезда транспорта с 19.00 6 января до 08.00 7 января закроют участок улицы Маяковского (от Архитектурной до Калинина), Бехтерева (от Менделеева 1 до 1\1), Кирова (от Айской до Ветошникова), улицы Амурскую и Крестьянскую (вдоль кафедрального собора Рождества Богородицы). Также временно будет перекрыт проезд рядом с домом 32А по улице Баязита Бикбая.

Также в городской администрации отметили, что для безопасности горожан на территории церквей и храмов будут выставлены усиленные наряды полиции и сотрудников Центра общественной безопасности Уфы. Праздничные богослужения будут проходить в 19 храмах Уфы.