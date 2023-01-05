Мэр Уфы Мавлиев пообещал разобраться с управляющими компаниями, которые не расчищают дворы от снега

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Мэр Уфы рассказал, как город справляется с последствиями снегопада, обрушившегося за последние пару дней. На своей странице в соцсетях Ратмир Мавлиев сообщил, что лично отправился обходить дворы, чтобы оценить работу коммунальщиков.

- Завтра также продолжим объезд. В отношении компаний, которые игнорируют требования к содержанию дворов, будем принимать соответствующие меры, - заявил уфимский градоначальник.

Напомним, что за первые 3 дня 2023 года в Уфе выпало 65 процентов месячной нормы осадков. Из-за снегопада замело дороги, возникли проблемы с движением транспорта, а коммунальная техника просто не успевала справляться с сугробами. По данным синоптиков, снежная ветреная погода сохранится в республике ближайшие 2-3 дня.